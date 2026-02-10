11:38
Власть

На участке резиденции президента планируют построить школу и другие соцобъекты

Кабинет министров предлагает разрешить отвод земель на территории резиденции президента. Соответствующий законопроект представлен членам комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту.

Как сообщил заместитель директора Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Жакшылык Токтосунов, поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента» разработаны после обращения жителей села Чон-Арык к главе государства.

«Они обратились с просьбой решить проблему отсутствия образовательных учреждений в Чон-Арыке. В связи с отсутствием свободных земельных участков на территории села президент поручил выделить участок площадью 10,48 гектара, принадлежащий резиденции главы государства», — сказал чиновник.

Однако действующий закон запрещает отвод земель на территории государственной резиденции, поэтому предлагается внести изменения в законодательство.

В представленном законопроекте прописано, что отвод земель на территории резиденции президента возможен в случаях, когда такой отвод осуществляется кабинетом министров по решению главы государства для обеспечения социальных нужд населения.

Жакшылык Токтосунов отметил, что участок будет передан на баланс органов местного самоуправления, а построить там планируется школу, медицинские и спортивные объекты.

По итогам обсуждения депутаты одобрили законопроект в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361321/
просмотров: 218
