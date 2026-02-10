10:05
Президент внес изменения в порядок работы Нацсовета по воде и земле

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внес изменения в свой указ «О Национальном совете по водным и земельным ресурсам». Документ уточняет функции секретариата и усиливает стратегическое управление водными ресурсами страны.

Согласно поправкам, секретариат Национального совета теперь полностью передается уполномоченному государственному органу в сфере водных ресурсов. Именно он будет обеспечивать организационное и аналитическое сопровождение работы совета.

Кроме того, в положение о Национальном совете внесены новые полномочия. Органу поручено утверждать Национальную стратегию по воде и пересматривать ее не реже одного раза в пять лет. Аналогичный порядок вводится и для бассейновых планов — их проекты также будут утверждаться и обновляться с пятилетней периодичностью.

Помимо этого, Национальный совет получил полномочия ежегодно утверждать отчет о состоянии регулирования водных отношений в стране.

Указ вступит в силу через семь дней.
