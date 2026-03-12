Почему раньше в Бишкеке не хватало воды и проходили митинги, объяснил мэр города

Ранее в Бишкеке регулярно возникали проблемы с нехваткой питьевой воды, что становилось причиной митингов жителей. Об этом сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев во время посещения водозабора «Орто-Алыш».

Фото мэрии Бишкека

По его словам, в 2022–2023 годах в городе фиксировали дефицит чистой воды, особенно в весенне-летний период. Тогда проводили исследования причин, однако проблему долгое время не удавалось решить.

Как отметил градоначальник, после этого мэрия приступила к масштабным работам по очистке и восстановлению накопительных водоемов.

«В 2023 году мы привлекли технику и полностью очистили накопительные бассейны. Тогда их было всего восемь, сейчас мы увеличили их количество до одиннадцати, еще один строится», — сказал Айбек Джунушалиев.

Он пояснил, что основная задача таких бассейнов — накопление воды и ее естественная фильтрация через почву. После она пополняет подземные источники. Благодаря этому увеличивается объем воды на месторождении Орто-Алыш, которое обеспечивает значительную часть столицы.

По словам мэра, раньше проблема нехватки воды проявлялась с апреля по июнь, когда начинался поливной сезон и возрастала нагрузка на водные ресурсы. В этот период происходила конкуренция за воду между городом и сельским хозяйством.

Сейчас уже март, и вода есть. Мы начали заранее наполнять водоемы до начала сельскохозяйственных работ. Это позволяет обеспечить город водой. Айбек Джунушалиев

Мэр добавил, что водозабор «Орто-Алыш» обеспечивает около 40 процентов потребности Бишкека в питьевой воде. Поэтому поддержание инфраструктуры и накопительных бассейнов в рабочем состоянии имеет ключевое значение для стабильного водоснабжения столицы.

Мэр призвал горожан бережно относиться к воде и использовать ее экономно, подчеркнув, что обеспечение города водой требует значительных усилий и постоянной работы коммунальных служб.