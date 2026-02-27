Как менялся уровень воды в озере Иссык-Куль, показал глава НАН КР

Президент Национальной академии наук Кыргызстана Канатбек Абдрахматов на своей странице в Facebook опубликовал график падения уровня озера Иссык-Куль.

По его словам, на рисунке показан график падения уровня озера Иссык-Куль с 1926 года, когда начали регулярные измерения.

«За это время уровень озера упал на пять метров (до 1996 года), потом начался постепенные подъем. Были времена, когда уровень озера был на 100 метров ниже современного (примерно пять тысяч лет назад)», — написал Канатбек Абдрахматов.

Он считает, что уровень воды в Иссык-Куле будет колебаться около среднего.

Фото Канатбека Абдрахматова

Ранее депутат парламента Улан Примов поднял вопрос о необходимости принятия мер по защите жемчужины страны — озера Иссык-Куль.

По его словам, с каждым годом озеро все больше мелеет.

«По информации СМИ, если раньше в озеро впадало 80 рек, то сейчас их количество составляет около 35. Это тревожная тенденция. Необходимо срочно принять меры по защите и сохранению озера Иссык-Куль и создать отдельное ведомство. Если не действовать сейчас, в будущем Кыргызстан столкнется с экологической катастрофой», — сказал он.