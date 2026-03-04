Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг

На общественное обсуждение вынесен проект закона «О питьевом водоснабжении и водоотведении». Документ опубликован на официальном сайте Жогорку Кенеша и направлен на обновление законодательства в сфере обеспечения населения питьевой водой и работы систем канализации.

Инициатором законопроекта выступил депутат Жогорку Кенеша Талант Муратбеков. Документ должен заменить действующий Закон «О питьевой воде» 1999 года, который, по мнению автора, устарел и не регулирует ряд современных вопросов — прежде всего водоснабжение в городах и систему водоотведения.

Согласно пояснительной записке, новый закон вводит единые правила работы поставщиков воды, уточняет полномочия государственных органов и органов местного самоуправления, а также регулирует договорные отношения между поставщиками услуг и потребителями. В документе прописаны требования к качеству питьевой воды, правила подключения к водопроводным сетям, порядок учета воды через счетчики и условия предоставления услуг водоотведения.

Отдельный раздел законопроекта посвящен тарифной политике. Предлагается закрепить норму, согласно которой тарифы на воду должны устанавливаться не ниже себестоимости услуг.

Если местные кенеши утверждают тариф ниже реальных затрат, разницу предполагается компенсировать за счет местных бюджетов.

Также закон предусматривает возможность государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения, что должно привлечь частные инвестиции для модернизации инфраструктуры, строительства очистных сооружений и обновления сетей.

Авторы документа отмечают, что действующая система водоснабжения во многих регионах страны изношена, а тарифы зачастую не покрывают расходы операторов. Новый закон, как предполагается, должен создать более устойчивую экономическую модель отрасли и улучшить качество услуг для населения.