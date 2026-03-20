Превентивные меры. Казахстан ограничил ввоз и транзит кормов и животных из РФ

Казахстан превентивно ограничил ввоз и транзит кормов, животных и животноводческой продукции из России.

Решение принято на фоне массовых забоев крупного рогатого скота в Сибири из-за вспышки пастереллеза, уточняется в статье.

В связи со сложной эпизоотической обстановкой в отдельных регионах РФ, в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории Республики Казахстан и недопущения заноса особо опасных болезней животных комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства поэтапно ввел временные ограничения на ввоз и транзит живых животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок, не прошедших термическую обработку, сообщили в ведомстве.

Ветеринарно-контрольные посты на границе России и Казахстана работают в усиленном режиме — все грузы проходят строгий досмотр и в случае выявления нарушений возвращаются отправителю.

В Новосибирской области РФ с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу. По словам главы областного Минсельхоза Андрея Шинделова, последние случаи выявили в начале марта, после санитарных мероприятий новые очаги не фиксируются. СМИ сообщают, что у фермеров изымают домашний скот и уничтожают его.

Ранее главный специалист управления по контролю противоэпизоотических мероприятий Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Дайыркул Саткынов заверял, что эпизоотическая ситуация в республике остается стабильной. А депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков заявил о критической ситуации с распространением ящура в Нарынском и Ат-Башинском районах.