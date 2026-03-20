Превентивные меры. Казахстан ограничил ввоз и транзит кормов и животных из РФ

Казахстан превентивно ограничил ввоз и транзит кормов, животных и животноводческой продукции из России.

Решение принято на фоне массовых забоев крупного рогатого скота в Сибири из-за вспышки пастереллеза, уточняется в статье.

иллюстративное
Фото иллюстративное

В связи со сложной эпизоотической обстановкой в отдельных регионах РФ, в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории Республики Казахстан и недопущения заноса особо опасных болезней животных комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства поэтапно ввел временные ограничения на ввоз и транзит живых животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок, не прошедших термическую обработку, сообщили в ведомстве.

Ветеринарно-контрольные посты на границе России и Казахстана работают в усиленном режиме — все грузы проходят строгий досмотр и в случае выявления нарушений возвращаются отправителю.

В Новосибирской области РФ с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу. По словам главы областного Минсельхоза Андрея Шинделова, последние случаи выявили в начале марта, после санитарных мероприятий новые очаги не фиксируются. СМИ сообщают, что у фермеров изымают домашний скот и уничтожают его.

Ранее главный специалист управления по контролю противоэпизоотических мероприятий Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Дайыркул Саткынов заверял, что эпизоотическая ситуация в республике остается стабильной. А депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков заявил о критической ситуации с распространением ящура в Нарынском и Ат-Башинском районах.
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Бизнес
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
