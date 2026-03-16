Депутат заявил о потенциальной угрозе продовольственной безопасности из-за ящура

Нардеп Табылды Муратбеков на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявил о потенциальной угрозе продовольственной безопасности из-за ящура у скота.

«От жителей сел поступает много жалоб. Люди говорят, что у животных повышается температура, скот отказывается от корма, есть и случаи падежа», — сообщил он.

Замглавы Минводсельпрома Мирбек Дуйшеев ответил, что официально случаев ящура в стране не зарегистрировано. Он отметил, что министерство заранее закупает вакцины, чтобы обеспечить профилактику заболеваний у скота.

«Вы ошибаетесь либо у вас просто нет полной информации по этой ситуации. Нужно дать протокольное поручение Минводсельпрому, чтобы ведомство предоставило информацию о том, чем лечат скот и какие меры принимаются», — обратился депутат к замминистра.