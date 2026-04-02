Вспышку нового штамма ящура обнаружили в Китае

Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышках ящура в двух стадах крупного рогатого скота в северо-западной провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает Reuters.

В субботу правительство подтвердило ящур серотипа SAT1 у 219 голов крупного рогатого скота в двух стадах, насчитывающих в общей сложности 6 тысяч 229 голов.

Местные органы власти в Синьцзяне и Ганьсу приняли меры по уничтожению зараженных животных и дезинфекции.

Аналитики отрасли утверждают, что это первый случай проникновения серотипа SAT1 в Китай и существующие там вакцины не обеспечивают перекрестной защиты от этого штамма.
