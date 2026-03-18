О вспышке ящура в Нарыне и Ат-Баши заявил депутат Жогорку Кенеша

Депутат Кубанычбек Самаков заявил о критической ситуации с распространением ящура в Нарынском и Ат-Башинском районах.

По его словам, пока ведомства сообщают о «стабильности», фермеры ежедневно говорят о сотнях заболевших животных, что ставит под угрозу продовольственную безопасность страны.

Читайте по теме Опасения о ящуре. Что на данный момент известно?

«Я не знаю, почему Минводсельпром утверждает, что случаев ящура нет. Мне ежедневно звонят. В Нарынском и Ат-Башинском районах идет массовое распространение заболевания. Если сейчас это не остановить, завтра мясо будет стоить не 1 тысячу, а 2 тысячи сомов, потому что люди от безысходности пускают скот под нож», — заявил Кубанычбек Самаков.

Депутат потребовал от кабмина дать честный ответ населению.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сохраняет спокойствие. Главный специалист управления ветеринарного контроля Дайыркул Саткынов ранее сообщал, что эпизоотическая ситуация в республике остается стабильной. Заразных болезней животных не зарегистрировано.