15:47
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Власть

Депутат: Жители улицы Лущихина жалуются на вредный запах от завода Coca-Cola

Жители улицы Лущихина в Ленинском районе Бишкека жалуются на завод Coca-Cola, который, по их словам, по утрам распространяет вредный запах. Об этом сообщила депутат Жылдыз Садырбаева на заседании Жогорку Кенеша.

Она отметила, что предприятие неправильно построено, а санитарные условия при его возведении не учтены должным образом.

Министр природы Медер Машиев сказал, что вопрос будет рассмотрен.

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев отметил, что лично посещал завод.

«Надо учитывать, что он построен одним из первых. Это не опасное производство. Как вы знаете, Coca-Cola — публичная компания, которая внимательно относится к экологии. Их акции котируются на мировой бирже. Я лично был на заводе и могу заверить, что никакого вредного производства там нет», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360740/
просмотров: 619
Версия для печати
Материалы по теме
Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники
Вред экологии. В парламенте призвали проверить работу завода в Кара-Суу
В Бишкеке открыли завод по выработке электроэнергии путем утилизации мусора
В Иссык-Атинском районе в течение двух лет построят кожевенный завод
Кара-Жыгач дымит. Выбросы от кирпичного завода доходят до Бишкека
В Кыргызстане начали строить первый комплекс по шоковой заморозке мяса
В Джалал-Абадской области открыли завод по выпуску гипсокартона
Депутатам БГК рассказали, почему в Бишкеке не построили сортировочный комплекс
В Бишкеке началась поставка ТБО на новый мусороперерабатывающий завод
Coca-Cola выпустила рекламу, созданную с помощью нейросетей
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Бизнес
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
5 февраля, четверг
15:44
MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпр...
15:29
Лицо Кыргызстана в небе. Asman Airlines показала дизайн самолетов Airbus A321
15:25
Бишкек просит 6,5 миллиарда сомов на дороги, мосты и городской транспорт
15:22
Новый Ошский рынок. При мэрии создадут комиссию для работы с торговцами
15:08
В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за год: погибло 313 человек