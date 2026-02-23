Я его купил. Тай-Мурас Ташиев ответил на обвинения о рейдерском захвате завода

Сын экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мурас прокомментировал «Регион ТВ» аудиозапись, распространенную в соцсетях.

Напомним, в записи якобы фигурируют имена Тай-Мураса Ташиева и министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова. В ролике утверждается, что в Джалал-Абадской области они могли быть причастны к рейдерскому захвату завода, стоимость которого, по словам авторов записи, исчисляется миллионами.

«Там не было никакого завода. После развала СССР их не осталось. Они вводят людей в заблуждение. На самом деле я его купил. Если не ошибаюсь, это случилось в 2022 году. Не было никакого рейдерского захвата. Не помню, сколько заплатил, кажется, $470 тысяч. Там был какой-то металлолом, который продавец потом вывез. Там еще было здание, пострадавшее от пожара. Мы все это снесли и на 41 гектаре земли хотели построить школу. При покупке посредником был Бакыт Торобаев, так как продавец оказался его родственником. Торобаев помог снизить цену», — рассказал Тай-Мурас Ташиев.

Он добавил, что выкупил несколько домов и магазин рядом с заводом, чтобы построить там детскую площадку.

«Стараются очернить мою семью, особенно отца. Сейчас священный месяц Рамадан, мы прощаем всех. На все воля божья», — резюмировал сын Ташиева.