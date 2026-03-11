Завод алюминиевых профилей и литейной продукции запустили в Кыргызстане

Фото Национального агентства по инвестициям при президенте КР. В Кыргызстане запущен завод алюминиевых профилей

На предприятии ОсОО «Стилекс» ввели в эксплуатацию современную производственную линию по выпуску алюминиевых профилей и литейной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана.

По ее данным, глава ведомства Равшанбек Сабиров ознакомился с производственными мощностями предприятия, инфраструктурой завода и ходом реализации инвестиционного проекта.

В его рамках создали производственный комплекс площадью 10,8 тысячи квадратных метров. В него входят литейный и прессовый цеха, покрасочная линия, склады сырья и готовой продукции, лаборатория контроля качества, административно-бытовой корпус и логистические площадки.

Производственный цикл предприятия включает полный технологический процесс — от подготовки алюминиевого сырья до выпуска готовых профилей.





По словам Равшанбека Сабирова, запуск подобных проектов помогает развитию промышленного потенциала страны, создает новые рабочие места и формирует современную индустриальную базу Кыргызстана.

Отмечается, что планируется реализовать второй этап проекта с запуском дополнительной производственной линии, что позволит увеличить объемы производства, расширить ассортимент и усилить экспортный потенциал предприятия.