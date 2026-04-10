Власть

Садыр Жапаров посетил завод по производству полимерных труб «Эл Пласт»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Ош посетил предприятие по производству полимерных труб «Эл Пласт».

Годовая производственная мощность предприятия составляет до 15 тысяч тонн продукции. Основными потребителями являются объекты, реализуемые в рамках проекта «Таза суу», а также государственные и муниципальные структуры и международные организации.

В производстве используются полиэтиленовые гранулы, импортируемые из России, Ирана и Китая. На предприятии установлено современное технологическое оборудование, позволяющее выпускать широкий ассортимент продукции для водопроводных и канализационных систем.

С января 2025 года по январь 2026-го предприятие произвело и реализовало продукцию на сумму свыше 900 миллионов сомов, при этом налоговые отчисления составили порядка 100 миллионов.

Глава государства осмотрел технологический процесс изготовления продукции и проинформирован о текущей деятельности и перспективах развития предприятия.

Он подчеркнул значение развития отечественной промышленности и необходимость дальнейшей поддержки производственных инициатив, направленных на обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией.
Материалы по теме
Депутат поднял вопрос о строительстве завода по производству минудобрений
Завод алюминиевых профилей и литейной продукции запустили в Кыргызстане
Камнедробильный завод запустят в городе Манасе
Мэры и акимы посетили первый в Бишкеке завод по переработке ТБО в электроэнергию
Турецкая компания AKPLAS инвестирует в завод поливных систем в Кыргызстане
Я его купил. Тай-Мурас Ташиев ответил на обвинения о рейдерском захвате завода
Депутат: Жители улицы Лущихина жалуются на вредный запах от завода Coca-Cola
Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники
Вред экологии. В парламенте призвали проверить работу завода в Кара-Суу
В Бишкеке открыли завод по выработке электроэнергии путем утилизации мусора
