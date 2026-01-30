11:00
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Экономика

Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники

Состоялась встреча заместителя министра Бектена Бекболотова с представителями Китайской ассоциации машиностроения для сельского хозяйства во главе с исполнительным председателем Лю Хуаньли. Об этом сообщает Минсельхоз.
 
По его данным, китайская ассоциация машиностроения для сельского хозяйства является одной из ключевых профессиональных отраслевых организаций Китая, объединяющей предприятия, научные и образовательные учреждения, исследовательские центры и другие организации, работающие в сфере сельскохозяйственной техники и механизации сельского хозяйства.
В ходе встречи стороны обсудили возможность участия кыргызской стороны в ежегодной международной выставке сельскохозяйственной техники, а также перспективы проведения подобных выставок на территории Кыргызской Республики. Китайская сторона также предложила рассмотреть возможность создания в Кыргызстане регионального центра проведения выставок сельскохозяйственной техники для стран Центральной Азии.
 
Также китайская сторона выразила заинтересованность в строительстве в Кыргызстане завода по сборке сельскохозяйственной техники.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359909/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Потери урожая, рост животноводства. Как фермеры Кыргызстана закончили 2025 год
Вред экологии. В парламенте призвали проверить работу завода в Кара-Суу
В КР на 56 сельхозпредприятиях внедрены международные стандарты качества
Экспорт, налоги и господдержка: итоги 2025 года Ассоциации АПК КР
В Бишкеке открыли завод по выработке электроэнергии путем утилизации мусора
На спутниковое картографирование сельхозкультур выделяют 6,7 миллиона сомов
В Иссык-Атинском районе в течение двух лет построят кожевенный завод
Кара-Жыгач дымит. Выбросы от кирпичного завода доходят до Бишкека
ООН бьет тревогу: мировой водный кризис расширяется
В Кыргызстане начали строить первый комплекс по шоковой заморозке мяса
Популярные новости
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
Рубль вновь дорожает, евро и&nbsp;юань бьют рекорды по&nbsp;цене. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;января Рубль вновь дорожает, евро и юань бьют рекорды по цене. Курс валют на 29 января
Бизнес
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
30 января, пятница
10:49
Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сбор...
10:45
Депутат призвала восстанавливать пастбища при помощи современных препаратов
10:45
Сборная Кыргызстана по футболу хочет сыграть с командой России
10:38
В КР ввели новую должность в министерствах: уполномоченный по особым поручениям
10:36
Сильное землетрясение в Нарыне: толчки до 4 баллов, разрушений нет