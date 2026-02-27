20:07
Общество

Мэры и акимы посетили первый в Бишкеке завод по переработке ТБО в электроэнергию

На территории санитарного полигона состоялась ознакомительная экскурсия на эко-технологический завод по выработке электроэнергии из твердых бытовых отходов для полномочных представителей президента в регионах, акимов и мэров городов. Об этом сообщает пресс-служба бишкекского муниципалитета.

Экскурсию провел заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев, который представил участникам современные технологические решения в сфере переработки отходов и производства электроэнергии.

Делегация ознакомилась с деятельностью предприятия, технологическим циклом переработки мусора, системой экологической безопасности и инновационными решениями, применяемыми на производстве. Участникам экскурсии была представлена подробная информация о проектной мощности завода, системе утилизации отходов, а также объемах электроэнергии, вырабатываемой в результате переработки ТБО.

Строительство первого в Центральной Азии эко-технологического завода стало важным шагом в решении вопросов обращения с отходами и улучшения экологической ситуации в Бишкеке.

Общий объем инвестиций в проект составил $95 миллионов. Проект предусматривает переработку до 365 тысяч тонн отходов в год, а также запуск конденсационной турбогенераторной электростанции мощностью 30 мегаватт.

На сегодняшний день предприятие способно перерабатывать до 1 тысячи тонн отходов в сутки с последующим поэтапным увеличением мощности.
