Власть

Депутат поднял вопрос о строительстве завода по производству минудобрений

Депутат поднял вопрос о строительстве завода по производству минеральных удобрений. Об этом Райимберди Дуйшенбиев заявил на заседании Жогорку Кенеша

По словам депутата, в республике начались весенние полевые работы.

«Фермеры южного региона регулярно жалуются на острый дефицит минеральных удобрений. При этом цена на них очень высокая. Этот вопрос требует срочного решения. Надо обеспечить фермеров минеральными удобрениями в срок и по адекватной цене», –сказал он.

Он отметил, что проблема возникает каждый год, и предложил радикальное долгосрочное решение — строительство в Кыргызстане собственного завода по производству минеральных удобрений.
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
