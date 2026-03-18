Депутат поднял вопрос о строительстве завода по производству минудобрений

Депутат поднял вопрос о строительстве завода по производству минеральных удобрений. Об этом Райимберди Дуйшенбиев заявил на заседании Жогорку Кенеша

По словам депутата, в республике начались весенние полевые работы.

«Фермеры южного региона регулярно жалуются на острый дефицит минеральных удобрений. При этом цена на них очень высокая. Этот вопрос требует срочного решения. Надо обеспечить фермеров минеральными удобрениями в срок и по адекватной цене», –сказал он.

Он отметил, что проблема возникает каждый год, и предложил радикальное долгосрочное решение — строительство в Кыргызстане собственного завода по производству минеральных удобрений.