В Бишкеке открыли завод по выработке электроэнергии путем утилизации мусора

В Бишкеке официально открыли завод по выработке электроэнергии путем утилизации мусора. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, предприятие построили в северной части столицы.

«В церемонии открытия принял участие президент Садыр Жапаров. Он отметил: с момента открытия мусорного полигона там накопилось 20 миллионов тонн отходов, что вредило экологии города. В 2023 году решили построить завод по утилизации твердых бытовых отходов без вреда окружающей среде, и выбор пал на китайскую компанию», — говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного в ноябре 2023-го мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым и фирмой Junxin. Общий объем инвестиций составляет $95 миллионов.