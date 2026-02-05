12:06
Власть

Кабмин: Кафе не имели права включать 15 процентов за обслуживание в счет

Кафе и рестораны раньше не имели права включать 15 процентов за обслуживание в счет, заявил на заседании ЖК первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев.

По его словам, согласно закону, вознаграждение за обслуживание должно быть добровольным.

«А кафе включили 15 процентов в счет, что незаконно. Сейчас кабмин, согласно своим полномочиям, привел все в соответствие. Есть соответствующая калькуляция, мы эти мероприятия со сферой услуг проводим. Эта сфера показывала в последнее время высокий рост цен, 15 процентов были отменены для защиты прав потребителей», — рассказал первый замглавы кабмина в парламенте.

Он добавил, что ситуация с повышением цен в точках общепита на контроле Антимонопольной службы.

Однако нардеп Дастан Бекешев раскритиковал данное постановление кабмина, отметив, что он натворил дел и влез своей политикой туда, куда не надо было. «Теперь кафе и рестораны трясет, страдает простой народ. Может, стоит подумать над тем, что отменить данное постановление. Вы лучше бы отрегулировали цены на основные продукты питания, такие как мясо, масло и другие», — добавил он.
