Происшествия

В казахстанском Щучинске в кафе «Центр плова» при взрыве погибли семь человек

В казахстанском Щучинске в кафе «Центр плова» при взрыве погибли семь человек. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

По информации ведомства, «хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием» произошел поздно вечером 26 февраля в пристроенном к пятиэтажному жилому дому кафе.

«После получения сообщения в течение пяти минут силы и средства ДЧС Акмолинской области прибыли на место происшествия. Пожарные из горящего здания вынесли восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек, шесть человек погибли», — говорится в сообщении. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до семи.

К полуночи пожар был полностью ликвидирован. Спасателями проводится разбор завалов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
