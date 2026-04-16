Автомобильный рынок в Кыргызстане вырос на 50 процентов с начала года

Площадки по продаже автомобилей фиксируют рекордный рост спроса в начале 2026 года

За первый квартал 2026 года оборот оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей в Кыргызстане составил 465 миллиарда 267,6 миллиона сомов. По сравнению с 2025-м показатель увеличился на 12,1 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

Автомобильный рынок

Самый активный рост зафиксировали в торговле автомобилями и запчастями — объем достиг 15 миллиардов 965,9 миллиона сомов, что на 50,3 процента превышает показатели 2025 года. Техническое обслуживание машин прибавило 29,2 процента — до 1 миллиарда 646,3 миллиона сомов за три месяца.

Розничная торговля

Оборот в этом сегменте составил 143 миллиарда 136,5 миллиона сомов, увеличившись на 16,1 процента. Продажи моторного топлива выросли на 12,6 процента.

Услуги отелей и сферы питания

Общий объем услуг в этой сфере достиг 12 миллиардов 93 миллиона сомов (рост на 12,9 процента). Гостиничный сектор продемонстрировал более высокую динамику, увеличив показатели на 20,7 процента. При этом сфера питания оказала услуг на 10 миллиардов 508,2 миллиона сомов.

Региональная статистика

Лидером по торговому обороту остается Бишкек, на который приходится 313 миллиардов 528,4 миллиона сомов, или 67,4 процента от всего объема по стране. Самый высокий рост торговли показала Джалал-Абадская область (131,9 процента). В то же время в Чуйской области зафиксировали снижение активности — показатели составили лишь 64,7 процента от уровня 2025 года.

Что значат эти цифры

Увеличение оборота розничной торговли и сферы услуг подтверждает выводы международных финансовых институтов о структуре роста кыргызской экономики. Ранее Всемирный банк отмечал, что в 2025–2027 годах основными драйверами ВВП станут сфера услуг и внутреннее потребление.

Резкий скачок в секторе продаж автомобилей (на 50,3 процента) может быть связан как с обновлением внутреннего автопарка, в том числе, у государственных ведомств, так и с продолжающимися процессами реэкспорта, несмотря на ужесточение правил в рамках ЕАЭС.