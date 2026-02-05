11:06
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Власть

Спикер парламента поговорил с президентом КР после критики популизма

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу на заседании Жогорку Кенеша рассказал о разговоре с президентом КР Садыром Жапаровым после критики популизма.

«Самое главное — спокойствие и единство в стране. Безусловно, все органы власти должны уважать друг друга и идти вперед. У нас одна цель — благополучная жизнь народа и процветание государства. У исполнительной и законодательной ветвей власти могут быть разногласия, но усложнять не надо», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу на заседании парламента.

Напомним, что вчера на заседании спикер парламента после высказывания отдельных депутатов отметил, что «критика депутатов — путь, который никому не приносит пользу».

«Депутат является представителем народа и наделен правом публично высказывать позицию избирателей, озвучивать их проблемы и поднимать важные вопросы. Мы поддерживаем исполнительную власть во всех вопросах и принимаем необходимые законопроекты. В то же время исполнительная власть должна с уважением относиться и к парламенту», — сказал торага.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360703/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Торага ЖК: Критика депутатов — путь, который никому не приносит пользы
Торага ЖК назвал передовым опыт КР по квоте 30 процентов для женщин в парламенте
Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта
Торага ЖК: Процент за обслуживание убрали, но облегчения люди не почувствовали
Наставления от спикера парламента: новый гимн не должен быть похож на марш
Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в тупик
Самый молодой депутат ЖК не стыдится того, что он «сын самсышника»
Парламент Кыргызстана принял республиканский бюджет на 2026 год
В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшение дорог города Ош
Нурланбек Тургунбек уулу вновь стал спикером Жогорку Кенеша
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
5 февраля, четверг
11:04
В Бишкеке по улице Абдрахманова демонтируют столбы В Бишкеке по улице Абдрахманова демонтируют столбы
11:02
У кабмина есть планы в течение 1-2 лет перевести ТЭЦ на газ
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 февраля
10:58
Данияр Амангельдиев: Кафе не имели права включать 15 процентов в стоимость блюд
10:49
Спикер парламента поговорил с президентом КР после критики популизма