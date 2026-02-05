Спикер парламента поговорил с президентом КР после критики популизма

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу на заседании Жогорку Кенеша рассказал о разговоре с президентом КР Садыром Жапаровым после критики популизма.

«Самое главное — спокойствие и единство в стране. Безусловно, все органы власти должны уважать друг друга и идти вперед. У нас одна цель — благополучная жизнь народа и процветание государства. У исполнительной и законодательной ветвей власти могут быть разногласия, но усложнять не надо», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу на заседании парламента.

Напомним, что вчера на заседании спикер парламента после высказывания отдельных депутатов отметил, что «критика депутатов — путь, который никому не приносит пользу».

«Депутат является представителем народа и наделен правом публично высказывать позицию избирателей, озвучивать их проблемы и поднимать важные вопросы. Мы поддерживаем исполнительную власть во всех вопросах и принимаем необходимые законопроекты. В то же время исполнительная власть должна с уважением относиться и к парламенту», — сказал торага.