Депутат призвал пересмотреть вопрос о 10-месячном обучении на водительские права

Депутат Жогорку Кенеша Кундузбек Сулайманов на заседании 4 февраля высказался о реформе, согласно которой необходимо отучиться 10 месяцев для получения водительского удостоверения.

Парламентарий отметил, что ранее высказанная им мысль о слишком долгом сроке — не его личное мнение, а его избирателей.

«Все депутаты говорят не свое личное мнение, а то, что говорит им народ. Мы должны доносить мнение народа до исполнительной власти. Не нужно усиливать недовольство народа. Те, кто предлагает эти изменения, ведут в неправильное русло. Если бы народ выступал против правильных инициатив, мы бы тоже людям сказали, что они не правы», — сказал депутат.

Реформа автошкол в Кыргызстане. Перезагрузка системы или кризис частников?

Он призвал не нарушать этику и не обвинять депутатов в том, что они без причин критикуют власть ради политических очков, отметив, что парламент всегда поддерживает правильные инициативы исполнительной власти и помогает развитию страны.

Кундузбек Сулайманов выразил мнение, что необходимо обсудить с исполнительной властью реформу и рассмотреть различные варианты, чтобы граждане имели возможность сдавать экзамены после 3 или 6 месяцев обучения.

«Если они смогут сдать экзамен, то нужно вручить им права и отпустить. Если не смогут, то пусть учатся дальше», — сказал депутат.

Ранее депутаты уже критиковали инициативу 10-месячного обучения на водительские права, сообщив, что им поступают многочисленные жалобы от граждан. 

После этого президент Садыр Жапаров лично посетил Госцентр по регистрации транспортных средств и водительского состава и во время встречи с гражданами заявил, что некоторые политики продолжают играть на эмоциях толпы, используя микрофон «для того, чтобы понравиться своим избирателям», а не для конструктивного решения проблем.

Напомним, с начала 2026 года власть ввела изменения в системе подготовки водителей: обучение в автошколах переходит под государственный контроль, а срок увеличится до 10 месяцев. Правоохранительные органы задержали выступающего против изменений директора частной автошколы, обвинив его в призывах к массовым беспорядкам. 
