Задержаны два руководителя частных автошкол

Первомайский районный суд Бишкека 30 января 2026 года рассмотрел ходатайства следственных органов МВД Кыргызской Республики и избрал меры пресечения в отношении директоров частных автошкол, проходящих по уголовным делам. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя о заключении под стражу гражданина К.Ж.Ж., обвиняемого по статье 41, части 4 и статье 326, части 3 Уголовного кодекса КР. В качестве превентивной меры в отношении него был избран домашний арест сроком до 30 марта 2026 года.

В тот же день суд удовлетворил ходатайство следственной службы МВД в отношении Т.у.М., обвиняемого по статье 278, части 3 Уголовного кодекса КР (призывы к массовым беспорядкам). В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 марта 2026 года.

Отмечается, что под стражу был взят директор одной из частных автошкол — «Центр подготовки водителей» Медербек Тагайбек уулу.

В рамках проводимых реформ лицензии частных автошкол отозваны до августа 2026 года. В настоящее время обучение вождению разрешено исключительно в государственных автошколах.

Следственные мероприятия по данным уголовным делам продолжаются.