15:49
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть

Аннексия Гренландии. Трамп пригрозил странам Европы пошлинами

Президент США назвал себя «королем пошлин» и заявил, что может ввести их в отношении стран, не поддерживающих его планы по Гренландии.

«Я могу ввести тарифы против стран, если они не будут поддерживать вопрос с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия, она нам нужна для национальной безопасности. Так что я могу это сделать», — сказал Дональд Трамп в Белом доме.

Он порассуждал о том, как ранее использовал пошлины, чтобы принудить страны к сотрудничеству в рамках плана по снижению цен на лекарства в Штатах. Также во время своего выступления Трамп назвал себя «королем пошлин, который проделал отличную работу».

Заявление прозвучало после того, как союзники по НАТО направили на остров своих военных.

Напомним, на рассмотрение Конгресса уже внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». 

В пояснении к документу указано, что он допускает американского лидера к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории.  

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США «так или иначе» получат контроль над островом. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358240/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Аннексия Гренландии. Глава МИД расплакалась во время интервью
Аннексия Гренландии. Семь стран Европы направили на остров военных
Башталды. В Конгресс США внесен законопроект об аннексии Гренландии
Европа обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии на фоне заявлений Трампа
Политики Гренландии требуют от США прекратить пренебрежение к острову
Трамп хочет Гренландию. Европейские лидеры выпустили совместное заявление
Белый дом допустил вхождение Гренландии в состав США, не исключив военный захват
Трамп снова заговорил о Гренландии и пригрозил новым властям Венесуэлы
Премьер Гренландии заявил о стремлении к независимости от Дании — Reuters
Под толщей льда Гренландии нашли заброшенный город
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за&nbsp;пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
17 января, суббота
15:39
Аннексия Гренландии. Трамп пригрозил странам Европы пошлинами Аннексия Гренландии. Трамп пригрозил странам Европы пош...
15:20
Минпросвещения: Трудности в 1-2-х классах не с программой, а с адаптацией
15:11
Глава НАН КР прокомментировал строительство футбольных полей в Ботаническом саду
14:57
В Алайском районе жители добровольно сдали травматическое оружие милиции
14:44
В Казахстане предлагают штрафовать за контент с ИИ без маркировки