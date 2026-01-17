Аннексия Гренландии. Трамп пригрозил странам Европы пошлинами

Президент США назвал себя «королем пошлин» и заявил, что может ввести их в отношении стран, не поддерживающих его планы по Гренландии.

«Я могу ввести тарифы против стран, если они не будут поддерживать вопрос с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия, она нам нужна для национальной безопасности. Так что я могу это сделать», — сказал Дональд Трамп в Белом доме.

Он порассуждал о том, как ранее использовал пошлины, чтобы принудить страны к сотрудничеству в рамках плана по снижению цен на лекарства в Штатах. Также во время своего выступления Трамп назвал себя «королем пошлин, который проделал отличную работу».

Заявление прозвучало после того, как союзники по НАТО направили на остров своих военных.

Напомним, на рассмотрение Конгресса уже внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

В пояснении к документу указано, что он допускает американского лидера к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США «так или иначе» получат контроль над островом. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.