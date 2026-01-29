Кабмин резко снизил цену на тонировку: теперь от 35 до 75 тысяч сомов

Кабинет министров временно снизил размер сбора за разрешение на тонирование боковых стекол передних дверей автомобилей. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, установлены следующие тарифы:

для физических лиц — 350 расчетных показателей (35 тысяч сомов);

для юридических лиц — 550 расчетных показателей (55 тысяч сомов);

для нерезидентов — 750 расчетных показателей (75 тысяч сомов).

В правительстве отмечают, что снижение ставок направлено на создание более благоприятных условий для автовладельцев и упрощение процедуры получения разрешений.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.