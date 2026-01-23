21:49
Общество

Утвержден перечень артистов, имеющих право на пенсию за особые условия труда

Кабинет министров утвердил перечень отдельных категорий артистов театров, цирков и других театрально-зрелищных организаций, имеющих право на пенсию за особые условия труда. Об этом сообщает Минкультуры.

Согласно постановлению, при наличии не менее 20 лет творческого стажа право на пенсию имеют артисты балета, исполнители танцевальных номеров, артисты театров мимики и жеста, травести, цирков и концертных организаций — гимнасты, акробаты, эквилибристы, дрессировщики, клоуны, борцы, достигшие 50-летнего возраста, вокалисты, артисты хора и музыканты, играющие на духовых инструментах.

Документ вступил в силу с 1 января 2026 года после официального опубликования.
