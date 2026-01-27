В Кыргызстане служившим в высокогорье военным могут повысить пенсии

На сайте Жогорку Кенеша вынесен на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих». Документ подготовил депутат Нурланбек Сыдыгалиев.

Поправки касаются статьи 49, регулирующей применение районных коэффициентов к военным пенсиям. Проект предлагает предоставлять повышающий коэффициент не всем пенсионерам, проживающим в районах, где он действует, а тем военным, которые проходили службу более десяти календарных лет в районах на высоте 1 тысяча 800 метров и выше.

Таким образом, районный коэффициент будет начисляться как дополнительная компенсация за службу в сложных климатических условиях.

В пояснительной записке отмечается, что цель поправок — усиление социальной поддержки военнослужащих, учитывая повышенные риски, ограничения и нагрузку, сопровождающие военную службу. Авторы указывают, что пенсия должна рассматриваться не только как замещение утраченного заработка, но и как компенсация вреда здоровью и последствий тягот службы.

Поправки в случае принятия вступят в силу 1 сентября 2026 года.