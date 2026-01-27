15:08
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Власть

В Кыргызстане служившим в высокогорье военным могут повысить пенсии

На сайте Жогорку Кенеша вынесен на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих». Документ подготовил депутат Нурланбек Сыдыгалиев.

Поправки касаются статьи 49, регулирующей применение районных коэффициентов к военным пенсиям. Проект предлагает предоставлять повышающий коэффициент не всем пенсионерам, проживающим в районах, где он действует, а тем военным, которые проходили службу более десяти календарных лет в районах на высоте 1 тысяча 800 метров и выше.

Таким образом, районный коэффициент будет начисляться как дополнительная компенсация за службу в сложных климатических условиях.

В пояснительной записке отмечается, что цель поправок — усиление социальной поддержки военнослужащих, учитывая повышенные риски, ограничения и нагрузку, сопровождающие военную службу. Авторы указывают, что пенсия должна рассматриваться не только как замещение утраченного заработка, но и как компенсация вреда здоровью и последствий тягот службы.

Поправки в случае принятия вступят в силу 1 сентября 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359445/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Новый гимн: в Жогорку Кенеше отклонили предлагаемые варианты
В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Законопроект о реформе ТСЖ вынесен на рассмотрение Жогорку Кенеша
На выборах предложили поощрять граждан цифровыми сомами. Что еще?
Утвержден перечень артистов, имеющих право на пенсию за особые условия труда
Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до 10 дней
В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Соцфонд готовит нововведения: что изменится для пенсионных накоплений
Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана
Спикер: Главным политическим событием 2025 года стал роспуск VII созыва ЖК
Популярные новости
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с&nbsp;тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
27 января, вторник
15:06
Минздрав намерен оптимизировать работу государственных лабораторий Минздрав намерен оптимизировать работу государственных...
15:03
Стратегическую аэроплощадку в Сузакском районе вернули государству
15:02
Подготовку педагогических кадров обсудили в Минпросвещения с Эдилем Байсаловым
14:57
Экс-начальника ИВС ОВД Иссык-Кульского района обвинили в пытках и вымогательстве
14:54
В ГУОБДД объяснили отсутствие уведомлений и фото штрафов «Безопасного города»