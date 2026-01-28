17:46
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Власть

Заводы рядом с домами? Новый законопроект допускает принудительный снос

На сайте ЖК вынесен на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», которым предлагается ввести новый правовой институт — специально охраняемую зону застройки (СОЗЗ).

Документ предусматривает создание зон, где промышленная деятельность будет ограничена или запрещена, если она создает угрозу жизни, здоровью населения или деградирует окружающую среду. СОЗЗ могут устанавливаться на территориях населенных пунктов и прилегающих землях, где расположены жилые дома, школы, медучреждения, рекреационные объекты и сельхозугодья.

Согласно проекту, основанием для введения режима станет не менее двух подтвержденных случаев выбросов опасных веществ, превышения уровней шума, разрушения дорог тяжелой техникой либо отсутствия у предприятия систем рециклинга сточных вод. В таких зонах будут запрещены строительство и расширение предприятий, усиливающих воздействие.

Земельный кодекс предлагается дополнить нормой, позволяющей изымать участки и сносить объекты в границах СОЗЗ в целях устранения экологической угрозы.

Собственникам будет предоставляться возможность избежать изъятия, если они подпишут соглашение о модернизации и внедрят наилучшие доступные технологии в течение переходного периода — до двух лет с возможностью продления на год.

Проект также предусматривает механизм предоставления равноценных участков в индустриальных зонах для релокации производств.

В пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на предотвращение градостроительных конфликтов, снижение вреда здоровью населения и защиту жилых территорий от неконтролируемого промышленного воздействия.

Общественное обсуждение проходит на портале kenesh.kg.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359647/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше поручили снести незаконный четырехэтажный объект бывшего вице-мэра
Дома в жилмассиве «Анар-Бак» в Бишкеке зимой сносить не будут
В Оше проводятся работы по очистке и ремонту водохозяйственных каналов
В Бишкеке продолжают сносить незаконные объекты
В Бишкеке сносят временные постройки возле Старого автовокзала
Снос музыкального училища имени Куренкеева накрыл центр Бишкека облаком пыли
В Бишкеке снова прошел рейд против незаконной рекламы
В Бишкеке сносят здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева
В Бишкеке очистили русло реки Аламедин: снесли кафе и незаконные постройки
В Маевском айыльном аймаке Бишкека снесены фундаменты 17 жилых домов
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
17:30
Заводы рядом с домами? Новый законопроект допускает принудительный снос Заводы рядом с домами? Новый законопроект допускает при...
17:20
Казахстан обратился к США за разрешением выкупить доли «Лукойла»
17:06
Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы
17:01
У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой
16:44
В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль улицы Профсоюзной