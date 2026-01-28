Заводы рядом с домами? Новый законопроект допускает принудительный снос

На сайте ЖК вынесен на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», которым предлагается ввести новый правовой институт — специально охраняемую зону застройки (СОЗЗ).

Документ предусматривает создание зон, где промышленная деятельность будет ограничена или запрещена, если она создает угрозу жизни, здоровью населения или деградирует окружающую среду. СОЗЗ могут устанавливаться на территориях населенных пунктов и прилегающих землях, где расположены жилые дома, школы, медучреждения, рекреационные объекты и сельхозугодья.

Согласно проекту, основанием для введения режима станет не менее двух подтвержденных случаев выбросов опасных веществ, превышения уровней шума, разрушения дорог тяжелой техникой либо отсутствия у предприятия систем рециклинга сточных вод. В таких зонах будут запрещены строительство и расширение предприятий, усиливающих воздействие.

Земельный кодекс предлагается дополнить нормой, позволяющей изымать участки и сносить объекты в границах СОЗЗ в целях устранения экологической угрозы.

Собственникам будет предоставляться возможность избежать изъятия, если они подпишут соглашение о модернизации и внедрят наилучшие доступные технологии в течение переходного периода — до двух лет с возможностью продления на год.

Проект также предусматривает механизм предоставления равноценных участков в индустриальных зонах для релокации производств.

В пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на предотвращение градостроительных конфликтов, снижение вреда здоровью населения и защиту жилых территорий от неконтролируемого промышленного воздействия.

Общественное обсуждение проходит на портале kenesh.kg.