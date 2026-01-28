Умбеталы Кыдыралиев: Ряд новостроек, присоединенных к Бишкеку, остаются без воды

Ряд новостроек, присоединенных к Бишкеку, остаются без питьевой воды, заявил сегодня на заседании ЖК депутат Умбеталы Кыдыралиев.

По его словам, в рамках административно-территориальной реформы к городу были присоединены жилмассивы «Мурас-Ордо», «Салкын», село Озерное, где проживают уже 15 тысяч человек, и жилмассив «Ак-Босого» с населением около 20 тысяч. Самое элементарное и фундаментальное право людей— обеспечение питьевой водой. У меня есть данные, что в Бишкеке обеспечено питьевой водой 90 процентов населения. Но ряд новостроек остается без воды. Если людям не пить чистую воду, то через неделю уже можно умереть», — добавил Умбеталы Кыдыралиев.

Директор ГУ «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» Азамат Шадманов ответил, что водоснабжение является прямой обязанностью местного самоуправления. В частности, их учреждение разрабатывает и реализует различные проекты и программы. Он добавил, что есть планы и проекты по обеспечению людей водой.