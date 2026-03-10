В одном из жилмассивов Бишкека 11 марта не будет холодной воды

В жилом массиве «Ала-Арча-3» 11 марта с 9.00 до 17.00 прекратят подачу питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение водоснабжения связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе Д-500 мм.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.