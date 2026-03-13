Мы оплачиваем половину стоимости воды. Какие изменения предлагал новый закон

В Кыргызстане население оплачивает лишь около половины реальной стоимости питьевой воды и электроэнергии. Попытки пересмотреть тарифы регулярно становятся предметом острых дискуссий. Любое предложение об их повышении воспринимают болезненно — во многом из-за социально-экономической ситуации в стране.

Очередная волна обсуждений началась вокруг законопроекта о питьевой воде. После общественной реакции документ отозвали, однако его инициаторы утверждают, что в медиа его интерпретировали неверно.

О том, как формируются тарифы сегодня и что будет, если их не менять, 24.kg рассказал директор Департамента питьевого водоснабжения и водоотведения Азаматом Шадмановым.

Законопроект, который вызвал споры

Депутат Жогорку Кенеша Табылды Муратбеков предложил повысить тарифы на питьевую воду в Кыргызстане. По его словам, средний тариф по стране может вырасти примерно на 14,38 сома за кубометр — до 36,99 сома.

По мнению парламентария, действующие тарифы давно не покрывают себестоимость услуг водоснабжения. В результате водоканалы сталкиваются с нехваткой средств и не могут в полном объеме обновлять инфраструктуру, тогда как сети изнашиваются.

После общественной дискуссии депутат отозвал законопроект. Табылды Муратбеков и другие инициаторы утверждают, что документ неправильно истолковали в СМИ и речь шла не о прямом повышении тарифов.

Не о повышении тарифов, а о системе субсидий

По словам директора департамента Азамата Шадманова, обсуждаемый законопроект изначально не ставил целью повышение тарифов. Он пояснил, что в документе предлагали ввести механизм субсидирования, который позволил бы поддерживать муниципальные предприятия водоснабжения.

Сначала надо определить реальную себестоимость воды. Если население не может платить такую цену, разницу должны покрывать местные или республиканский бюджеты. Азамат Шадманов

По его словам, сегодня государство и международные партнеры строят новые объекты водоснабжения, но после передачи на баланс айылокмоту у предприятий нередко не хватает ресурсов на их содержание. Поэтому предложили механизм, который позволит сохранить систему и своевременно ее ремонтировать. Без этого расходы государства в будущем могут оказаться значительно выше.

«Если сегодня не вложить условные 5 миллионов в обслуживание системы, завтра на ее восстановление может понадобиться уже 100 миллионов», — добавил Азамат Шадманов.

Справка 24.kg Сейчас механизм установления тарифов выглядит так: муниципальное предприятие рассчитывает себестоимость воды по 13 статьям расходов;

затем расчет согласуют с местными властями и территориальным антимонопольным органом;

после вопрос выносят на рассмотрение местного кенеша, который утверждает тариф.

Половина стоимости и низкая собираемость

По данным департамента, сегодня население оплачивает примерно половину реальной стоимости воды. Средний тариф по стране около 17 сомов за кубометр, что примерно вдвое ниже себестоимости. Там, где нет водомеров, плата около 37 сомов в месяц на человека, или примерно 150 сомов на домохозяйство. При этом собираемость платежей также является проблемой.

Около 60 процентов платежей собирают вовремя. Остальные либо задерживают оплату, либо не платят вовсе. Азамат Шадманов

По его словам, примерно в 90 процентах населенных пунктов тариф ниже себестоимости, из-за чего у предприятий не хватает средств даже на базовые расходы.

«Есть мнение, что вода у нас бесплатная. Но это не так. Есть расходы на работу скважин и насосов, замену труб, оплату электроэнергии, закупку хлора, заработную плату сотрудников», — пояснил директор.

Сколько сел обеспечены водой

В Кыргызстане статус города имеют 34 населенных пункта, и в каждом работает муниципальное предприятие водоснабжения. Всего в стране более 2 тысяч населенных пунктов, которые обслуживают в общей сложности свыше 200 муниципальных предприятий.

По данным департамента:

836 сел обеспечены централизованной системой питьевой воды;

405 сел такой системы не имеют или она не соответствует требованиям;

773 села нуждаются в реконструкции или строительстве новых систем, из них в 121 населенном пункте такие работы ведут.

Фото пресс-службы Минводсельпрома. Строительство системы водоснабжения в Лейлекском районе Баткенской области

Власти рассчитывают решить проблему системно в рамках программы на 2026–2036 годы. Ее финансирование предусмотрено за счет республиканского бюджета и международных источников.

Однако даже построенные системы часто приходят в упадок. Причина — нехватка средств и слабая институциональная устойчивость местных организаций.

Фактически возникает замкнутый круг: государство строит новые объекты, но из-за недостатка финансирования на местах они постепенно приходят в негодность.

Что будет дальше

По словам Азамата Шадманова, законопроект планируют доработать с депутатами и вновь вынести на обсуждение после разъяснительной работы с населением.

Однако даже этот закон не решит проблему полностью. Даже при его принятии население по-прежнему будет оплачивать лишь часть реальной стоимости воды, а остальную сумму будут покрывать субсидиями. Главный вопрос — изменится ли со временем отношение людей к оплате воды.

По словам директора департамента, определенные изменения происходят.

По сравнению с прежними годами люди начинают понимать ценность воды. Но это процесс, который требует времени. Алмазбек Шадманов

Одним из решений директор считает установку водомеров, что постепенно делают в рамках международных проектов и республиканских программ. Кроме того, муниципальные предприятия должны активнее применять меры к неплательщикам.

«Есть разные механизмы — временное отключение воды до погашения долга. Нельзя допускать, чтобы одни платили, а другие — нет», — сказал Азамат Шадманов.