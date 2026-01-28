В парламенте критикуют инициативу 10-месячного обучения на водительские права. Об этом заявили сегодня на заседании парламента некоторые депутаты.

По словам депутата Болота Ибраимова, к ним продолжают поступать многочисленные жалобы на реформу в сфере выдачи водительских прав.

«Глава Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава не может дать нормальных разъяснений по поводу того, зачем все это надо. Вчера я встречался с представителями 100 частных автошкол. Но, несмотря на приглашение, глава госцентра не появился и не дал им пояснений. Надо понимать, что проблема с правами не в процессе обучения, а в коррупции в госорганах. МВД же вместо того, чтобы поддерживать эту инициативу, лучше бы принесло извинения перед народом КР за коррупционные проявления. Сейчас госорганы выглядят в неприглядном виде из-за этой инициативы. Если директор госцентра не может объяснить сути реформы, тогда поменяйте его на другого. Но хочу отметить, что это крайне неправильная инициатива», — сказал он.

Его поддержали другие депутаты, которые высказали мнение, что можно обучать и по 100 лет, а ситуация с выдачей прав не улучшится. «Надо убирать коррупцию в госорганах, а не увеличивать срок обучения», — добавили они.