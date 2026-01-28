11:31
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Власть

В парламенте критикуют инициативу 10-месячного обучения на водительские права

В парламенте критикуют инициативу 10-месячного обучения на водительские права. Об этом заявили сегодня на заседании парламента некоторые депутаты.

По словам депутата Болота Ибраимова, к ним продолжают поступать многочисленные жалобы на реформу в сфере выдачи водительских прав.

«Глава Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава не может дать нормальных разъяснений по поводу того, зачем все это надо. Вчера я встречался с представителями 100 частных автошкол. Но, несмотря на приглашение, глава госцентра не появился и не дал им пояснений. Надо понимать, что проблема с правами не в процессе обучения, а в коррупции в госорганах. МВД же вместо того, чтобы поддерживать эту инициативу, лучше бы принесло извинения перед народом КР за коррупционные проявления. Сейчас госорганы выглядят в неприглядном виде из-за этой инициативы. Если директор госцентра не может объяснить сути реформы, тогда поменяйте его на другого. Но хочу отметить, что это крайне неправильная инициатива», — сказал он.

Его поддержали другие депутаты, которые высказали мнение, что можно обучать и по 100 лет, а ситуация с выдачей прав не улучшится. «Надо убирать коррупцию в госорганах, а не увеличивать срок обучения», — добавили они.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359567/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат настаивает на продлении срока получения лицензий для таксистов
Подделка документов. В Айтматовском районе незаконно выдали 56 участков
Дастан Бекешев: Даже учиться водить танки не нужно 10 месяцев обучения
В парламенте призвали пересмотреть решение о длительном обучении на права
ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов
В Украине НАБУ продолжает разоблачать коррупцию во власти: обыски у Арахамии
Бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака приговорили к 15 годам тюрьмы
ГСИН закупила рыбу по завышенным ценам и нанесла ущерб в 15,9 миллиона сомов
Садыр Жапаров: Расхищавшие госимущество воровали и наше будущее
Президент: Те, кто крадет у государства или дает взятку, сядут в тюрьму
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
28 января, среда
11:20
Эксперты ООН: в рамках иммиграционной политики в США нарушают права детей Эксперты ООН: в рамках иммиграционной политики в США на...
11:15
В ЖК раскритиковали политику Минстроя, из-за которой растут цены на жилье
11:09
Часы Судного дня теперь показывают рекордно близкое время до мировой катастрофы
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 января
10:59
В Оше расширяют улицу: ожидается снос построек вдоль трассы