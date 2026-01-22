12:08
Если Россия и Украина не заключат сделку, значит, они глупцы — Трамп

«Если Россия и Украина не заключат сделку, значит, они глупцы», — заявил Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Американский лидер отметил, что «каждую неделю дроны убивают тысячу людей», и пришло время положить этому конец.

«Сегодня я буду встречаться с президентом Зеленским. Я считаю, что сейчас пришло время нам собраться вместе и договориться. А если они этого не сделают, то они глупцы. Это относится к ним обоим. Я знаю, что они не дураки. Но если этого не будет, то значит, они глупы», — сказал он.

Дональд Трамп также подчеркнул, что не хочет никого оскорблять, но важно заключить сделку, так как гибнет слишком много людей. По мнению главы Белого дома, он подошел «сравнительно близко» к урегулированию конфликта в Украине.

«Я думаю, мы можем сказать, что мы подошли сравнительно близко (к завершению конфликта в Украине», — сказал он.

По словам президента США, мирное соглашение хотят заключить как РФ, так и Украина.

Он также повторил ранее высказанное свое мнение о том, что, когда Россия бывает готова к урегулированию конфликта, Украина оказывается не готова, и наоборот, а конфликт осложняет взаимная неприязнь между главами двух стран.
