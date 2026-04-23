Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Об истерике Трампа после сбитого в Иране самолета сообщают СМИ

У Дональда Трампа случилась истерика из-за сбитого в Иране американского самолета. Его вывели из ситуационной комнаты, потому что он несколько часов кричал на помощников. Президента США практически отстранили от оперативного управления и вывели из Ситуационной комнаты, чтобы он не мешал людям работать, сообщает The Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Напомним, американский истребитель F-15 был сбит над Ираном 3 апреля. Два пилота катапультировались, при этом один почти сразу оказался у своих, второй остался на территории Ирана. Второго пилота нашли в горах, куда он добрался сам, проведя более 36 часов за линией фронта. В операции по его спасению и эвакуации участвовали сотни американских и израильских военных и разведчиков.

«Трамп часами кричал на своих помощников» после того, как ему сообщили о том, что истребитель был сбит и двое летчиков пропали без вести. Образы иранского кризиса с заложниками 1979 года — одного из крупнейших провалов международной политики президентства за последнее время — не давали ему покоя», — говорится в публикации.

В течение следующих 24 часов высокопоставленные помощники Трампа и должностные лица администрации, включая Джей Ди Вэнса, подключались к ситуационному центру по телефону, чтобы получать актуальную информацию. При этом Трамп не был включен в состав участников встречи, но его «в важные моменты» держали в курсе событий по телефону, пишет WSJ.
