Власть

Адылбек Касымалиев встретился с инвесторами в сфере энергетики

Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам реализации инвестиционных соглашений в сфере энергетики, одобренных кабмином.

По данным пресс-службы ведомства, в заседании приняли участие руководители более чем 15 компаний, осуществляющих строительство, а также находящихся на стадии начала возведения солнечных и ветровых электростанций, гидроэлектростанций и тепловых электростанций в КР.

кабмина
Фото кабмина

«Обсуждены вопросы выполнения 12 инвестсоглашений по строительству солнечных и ветровых электростанций с использованием возобновляемых источников энергии общей установленной мощностью 5 тысяч 450 мегаватт, реализация которых началась в 2023 году. Рассмотрена реализация трех инвестиционных соглашений по строительству гидроэлектростанций общей мощностью 2 тысячи 239 мегаватт и соглашения по строительству тепловых электростанций общей мощностью 2 тысячи 685 мегаватт», — говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что с учетом высокого спроса на электроэнергию в стране кабмин готов к постоянному сотрудничеству с предпринимателями, заинтересованными в реализации проектов в этой сфере.
