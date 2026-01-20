20:40
Кого Дональд Трамп позвал в свой «Совет мира». Список

Фото Meduza

Bloomberg опубликовал список стран, приглашенных в «Совет мира», создаваемый Дональдом Трампом, пишет Meduza.

Этот список собран на основе информации из источников и сообщений в соцсетях. В нем 49 стран, в числе которых государства ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман и другие.

Отдельно в списке указана Еврокомиссия. Кроме того, приглашение получил Китай — об этом сообщил представитель МИД страны. В свою очередь, Axios со ссылкой на источники пишет, что Трамп пригласил в совет лидеров 58 стран.
