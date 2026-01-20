Премьер Японии объявила о досрочном роспуске нижней палаты парламента

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции в Токио объявила о досрочном роспуске нижней палаты парламента. Об этом сообщает газета Nikkei.

Страну ждут вторые за последние полтора года внеочередные выборы в нижнюю палату парламента. Они пройдут 8 февраля, вслед за роспуском депутатов 23 января.

Санаэ Такаити и ее окружение связывают свои надежды с популярностью в народе первой в Японии женщины, возглавившей правительство.

В качестве главного аргумента в пользу такого шага она заметила, что решение о том, может ли быть главой правительства, должно быть «за народом».

Отметим, что Санаэ Такаити стала главой правительства осенью 2025 года по итогам голосования в парламенте, а не в ходе всеобщих выборов, после досрочного ухода с этого поста Сигэру Исибы.

Соответственно, теперь она решила заручиться и всенародным мандатом на правление, в ходе которого премьер обещала проводить более решительную оборонную политику и повысить государственные расходы и инвестиции, чтобы стимулировать рост, увеличить налоговые поступления и стабилизировать бюджет.