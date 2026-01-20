10:03
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Власть

Премьер Японии объявила о досрочном роспуске нижней палаты парламента

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции в Токио объявила о досрочном роспуске нижней палаты парламента. Об этом сообщает газета Nikkei.

Страну ждут вторые за последние полтора года внеочередные выборы в нижнюю палату парламента. Они пройдут 8 февраля, вслед за роспуском депутатов 23 января.

Санаэ Такаити и ее окружение связывают свои надежды с популярностью в народе первой в Японии женщины, возглавившей правительство.

В качестве главного аргумента в пользу такого шага она заметила, что решение о том, может ли быть главой правительства, должно быть «за народом».

Отметим, что Санаэ Такаити стала главой правительства осенью 2025 года по итогам голосования в парламенте, а не в ходе всеобщих выборов, после досрочного ухода с этого поста Сигэру Исибы.

Соответственно, теперь она решила заручиться и всенародным мандатом на правление, в ходе которого премьер обещала проводить более решительную оборонную политику и повысить государственные расходы и инвестиции, чтобы стимулировать рост, увеличить налоговые поступления и стабилизировать бюджет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358471/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
На рыбном аукционе в Японии голубого тунца продали за рекордные $3,2 миллиона
«Комуз Самурай»: как японцы осваивают кыргызские мелодии
В Японии снегопад и гололед спровоцировали столкновение 57 автомобилей
Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио
Кыргызстан и Япония подписали соглашение об устранении двойного налогообложения
Саммит в Токио. Казахстан и Япония подписали 60 документов на $3,7 миллиарда
Официальный визит президента Кыргызстана в Японию завершился
Президент Кыргызстана провел переговоры с премьер-министром Японии
Форум «Центральная Азия + Япония». Какие документы подписаны с Кыргызстаном
Саммит в Токио. Садыр Жапаров пригласил инвесторов в ряд проектов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
20 января, вторник
10:02
Приток денежных переводов в Кыргызстан вырос на 17,2 процента — ЕАБР Приток денежных переводов в Кыргызстан вырос на 17,2 пр...
10:00
Симптом Сыймыка Жапыкеева: дерзость или серость?
09:49
Скончался основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани
09:43
Электробус столкнулся с легковым автомобилем в Бишкеке
09:41
Почти 27 тонн лука из Узбекистана не пропустили в Кыргызстан