Противостояние Джолдошовой и Шайназарова. Глава ЦИК не намерен судиться

Экс-депутат Жылдызкан Джолдошова вновь сделала заявления относительно председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтыка Шайназарова.

Она считает ответ главы Центризбиркома на предыдущее обращение оскорблением и унижением.

«Так как у Шайназарова нет аргументов, он перешел к «насмешкам» надо мной. Его слова «оплачу психиатра» сами доказывают его вину», — считает экс-нардеп.

По ее словам, в 2005 году в южной столице при вывозе с автостоянки машины с 20 килограммами наркотиков задержаны оперативный сотрудник Ошского УВД Бахадыр Кулиев и начальник следственного отдела прокуратуры города Тынчтык Шайназаров.

Жылдызкан Джолдошова считает, что уголовное дело не доведено до конца из-за поддержки, оказываемой Тынчтыку Шайназарову «сверху».

Глава ЦИК ответил на заявление экс-депутата, отметив, что озвученные ею «факты» о 20 килограммах наркотических средств не соответствуют действительности.

«Меня никто не задерживал, наоборот, я с ведома моего руководства совместно с УВД Оша и понятыми выявил это преступление. Распространение и искажение так называемых фактов без знания реальных обстоятельств считаю умышленными действиями, направленными на введение людей в заблуждение», — написал Тынчтык Шайназаров.

Он добавил, что главная цель Жылдызкан Джолдошовой — спровоцировать его на подачу иска в суд и устроить публичное шоу.

«Я знаю, что в случае обращения в суд выиграл бы дело со стопроцентной вероятностью. Однако я не намерен поддаваться на провокации Жылдызкан Джолдошовой, опускаться до ее уровня, обращаться в суд и устраивать то шоу, которого она добивается. Мы с Жылдызкан Айтибаевной несколько лет были коллегами-депутатами, и я прекрасно знаю, на какие поступки она способна», — считает председатель Центризбиркома.

Жылдызкан Джолдошова была кандидатом в депутаты по округу № 8 на прошедших в ноябре парламентских выборах. Позже территориальная комиссия аннулировала результаты двух участков из-за выявленных там нарушений. Это повлияло на общий результат голосования, и Жылдызкан Джолдошовой не хватило голосов для избрания нардепом. ЦИК постановила, что в Жогорку Кенеш проходит кандидат Нуржамал Торобекова.

Экс-депутат после этого заявляла, что видео о нарушениях снято в другом регионе и не относится к ее округу. Также она считает, что в этом деле замешан Тынчтык Шайназаров, который, по словам Жылдызкан Джолдошовой, приходится родственником Нуржамал Торобековой. Сам глава комиссии это опровергал.

Жылдызкан Джолдошова обратилась в суд, но Административный суд Бишкека не удовлетворил ее иск. Она оспаривает это решение в Верховном суде.