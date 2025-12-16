Выборы-2025. Жылдызкан Джолдошова и Ыргал Кадыралиева обратились в Верховный суд

Кандидат в депутаты по избирательному округу № 8 Жылдызкан Джолдошова и кандидат в депутаты по округу № 9 Ыргал Кадыралиева оспаривают решения Административного суда Бишкека в Верховном суде.

Напомним, Жылдызкан Джолдошова набрала большинство голосов избирателей и проходила в парламент по женской квоте. Однако окружная избирательная комиссия согласилась, что на участках № 5514 и 5249 выявлены нарушения, и аннулировала их итоги. Это повлияло на общий результат голосования. ЦИК постановила, что в Жогорку Кенеш проходит кандидат Нуржамал Торобекова.

Жылдызкан Джолдошова обратилась с иском в Административный суд Бишкека, требуя отменить постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Суд встал на сторону ЦИК.

Аналогичная ситуация у Ыргал Кадыралиевой.

Известно, что решение Центризбиркома по итогам выборов оспаривает также кандидат в депутаты по избирательному округу № 26 Эльдар Абакиров.