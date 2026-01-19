Эрнес Досалиев: Мужчина стал женщиной, и ему надо помочь оперативно получить ПИН

В Кыргызстане мужчина стал женщиной, и теперь надо оперативно решить вопрос его ПИН. Об этом заявил сегодня на заседании комитета ЖК по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Закон «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан для целей обязательного государственного социального страхования» замдиректора ГУ «Кызмат» Эрнес Досалиев.

По его словам, к ним поступило заявление от трансгендера о том, что мужчина стал женщиной.

«Трансгендер нуждается в том, чтобы ему оперативно поменяли ПИН, иначе он ничего не сможет сделать без него. Если действовать по существующему законодательству, то гипотетически придется вводить в закон гендерное требование, что займет много времени. А вопрос трансгендера надо решать оперативно. Поэтому кабмин лишь в пяти случаях просит возможность менять своим постановлением порядок выдачи ПИН. И таких случаев, когда граждане жалуются на то, что ПИН присвоен неправильно, много. Цель кабмина одна — облегчить жизнь граждан», — добавил Эрнес Досалиев.