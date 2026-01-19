Эрнес Досалиев: Мужчина стал женщиной, и ему надо помочь оперативно получить ПИН

В Кыргызстане мужчина стал женщиной, и теперь надо оперативно решить вопрос его ПИН. Об этом заявил сегодня на заседании комитета ЖК по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Закон «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан для целей обязательного государственного социального страхования» замдиректора ГУ «Кызмат» Эрнес Досалиев.
По его словам, к ним поступило заявление от трансгендера о том, что мужчина стал женщиной.
«Трансгендер нуждается в том, чтобы ему оперативно поменяли ПИН, иначе он ничего не сможет сделать без него. Если действовать по существующему законодательству, то гипотетически придется вводить в закон гендерное требование, что займет много времени. А вопрос трансгендера надо решать оперативно. Поэтому кабмин лишь в пяти случаях просит возможность менять своим постановлением порядок выдачи ПИН. И таких случаев, когда граждане жалуются на то, что ПИН присвоен неправильно, много. Цель кабмина одна — облегчить жизнь граждан», — добавил Эрнес Досалиев.
Трансгендер — человек, чья гендерная идентичность не совпадает с полом, указанным при рождении. Речь идет не о сексуальной ориентации, а о самоощущении личности.
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, трансгендерность не относится к психическим расстройствам и рассматривается как особенность развития личности.
В разных странах изменение гендерной отметки в документах возможно по решению суда либо на основании медицинского заключения. Такие процедуры направлены на обеспечение прав человека и устранение правовых коллизий, связанных с идентификацией личности.