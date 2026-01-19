В кабмине пытаются устранить техошибки при присвоении ПИН в инфосистеме «ЗАГС». Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Закон «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан для целей обязательного государственного социального страхования».

По словам первого замминистра цифрового развития и инновационных технологий Нурсултана Кубанова, несмотря на внедрение АИС «ЗАГС» с наличием единой централизованной базы данных и максимально возможными функциями контроля при регистрации и присвоении ПИН, допускаются технические ошибки. Также после 1 июля 2017 года (неправильное указание пола, даты рождения, ошибки/неточности, допущенные при оформлении медицинского свидетельства о рождении и тому подобного) при исправлении автоматически производится изменение контрольного разряда ПИН в соответствии с его структурой.

«Внесение изменений в ранее присвоенный ПИН осуществляется в соответствии с порядком присвоения и изменения персонального идентификационного номера, утвержденным постановлением кабинета министров от 17 апреля 2025 года.

Так, согласно документу, внесение изменений в присвоенный ПИН допускается в следующих случаях:

— при изменении даты рождения;

— при идентичных у двух и более граждан персональных идентификационных номерах;

— при ошибочном указании в присвоенном ПИН данных о поле и/или дате рождения;

— при технических ошибках, допущенных при присвоении ПИН (наличие нескольких у одного гражданина, неточности в фамилии, имени и отчестве);

— в рамках применения законодательства в сфере защиты прав участников уголовного судопроизводства в порядке, определяемом актом межведомственного взаимодействия между органом, осуществляющим меры безопасности, и уполномоченным госорганом», — отметил Нурсултан Кубанов.

Представители кабмина подчеркнули, что основная цель лишь одна — помочь гражданам быстрее решить вопрос при возникновении проблем с ПИН.