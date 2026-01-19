11:45
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть

В кабмине пытаются устранить техошибки при присвоении ПИН в инфосистеме «ЗАГС»

В кабмине пытаются устранить техошибки при присвоении ПИН в инфосистеме «ЗАГС». Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Закон «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан для целей обязательного государственного социального страхования».

По словам первого замминистра цифрового развития и инновационных технологий Нурсултана Кубанова, несмотря на внедрение АИС «ЗАГС» с наличием единой централизованной базы данных и максимально возможными функциями контроля при регистрации и присвоении ПИН, допускаются технические ошибки. Также после 1 июля 2017 года (неправильное указание пола, даты рождения, ошибки/неточности, допущенные при оформлении медицинского свидетельства о рождении и тому подобного) при исправлении автоматически производится изменение контрольного разряда ПИН в соответствии с его структурой.

«Внесение изменений в ранее присвоенный ПИН осуществляется в соответствии с порядком присвоения и изменения персонального идентификационного номера, утвержденным постановлением кабинета министров от 17 апреля 2025 года.

Так, согласно документу, внесение изменений в присвоенный ПИН допускается в следующих случаях:

— при изменении даты рождения;
— при идентичных у двух и более граждан персональных идентификационных номерах;
— при ошибочном указании в присвоенном ПИН данных о поле и/или дате рождения;
— при технических ошибках, допущенных при присвоении ПИН (наличие нескольких у одного гражданина, неточности в фамилии, имени и отчестве);
— в рамках применения законодательства в сфере защиты прав участников уголовного судопроизводства в порядке, определяемом актом межведомственного взаимодействия между органом, осуществляющим меры безопасности, и уполномоченным госорганом», — отметил Нурсултан Кубанов.

Представители кабмина подчеркнули, что основная цель лишь одна — помочь гражданам быстрее решить вопрос при возникновении проблем с ПИН.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358342/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Эрнес Досалиев: Мужчина стал женщиной, и ему надо помочь оперативно получить ПИН
В Кыргызстане смягчают требования к обустройству СЭЗ
Кабмин перераспределил штат Минздрава и обновил правила оплаты труда
Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Кабмин утвердил оргкомитет по подготовке к 100-летию Чингиза Айтматова
Кыргызстан готовит госсектор к выходу на мировые рынки капитала
Кыргызстан временно запрещает вывоз макулатуры и отходов бумаги
Плату за использование системы нотариата предлагают ввести в Кыргызстане
Глава кабмина объехал крупные стройки и энергетические объекты Бишкека
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за&nbsp;пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
Очереди и&nbsp;сбои в&nbsp;системе: сроки замены водительских прав могут продлить Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских прав могут продлить
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
11:36
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема...
11:32
Легализовать мотоциклы и упорядочить эвакуацию машин предлагает Дастан Бекешев
11:26
В Кыргызстане на рынке труда свободно более 5,5 тысячи рабочих мест
11:21
Аннексия Гренландии. ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США
11:02
Строительство пешеходных переходов на Айтматова: горожане жалуются на опасность