11:03
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Власть

Комитет ЖК одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в ПИН

Комитет Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи одобрил в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон о персонифицированном учете граждан для целей обязательного государственного социального страхования.

Поправки предусматривают упрощение процедуры исправления ошибок в персональном идентификационном номере (ПИН). В частности, предлагается снять ограничение, по которому технические ошибки можно было исправлять только в том случае, если они были допущены до 1 июля 2017 года.

В справке-обосновании отмечается, что даже при работе автоматизированной системы ЗАГС могут возникать ошибки — например, в указании пола, даты рождения или из-за неточностей в медицинских документах. В отдельных случаях у одного человека может появиться несколько ПИН или одинаковый номер может быть присвоен разным людям.

Законопроектом предлагается изложить соответствующую статью закона в новой редакции, чтобы устранить противоречия и закрепить возможность исправления таких ошибок.

Ссылка: https://24.kg/vlast/366078/
просмотров: 189
Версия для печати
Популярные новости
16 марта, понедельник
11:01
10:52
10:51
10:45
10:40
