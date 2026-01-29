Кабмин предлагает присваивать иностранцам ПИН прямо на границе

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления, который меняет порядок присвоения персонального идентификационного номера (ПИН) иностранцам и лицам без гражданства.

Согласно документу, ПИН будут выдавать не через ЦОН, а сразу при пересечении государственной границы, на этапе пограничного контроля. Присвоение идентификационного номера станет обязанностью уполномоченного органа в сфере национальной безопасности.

Проект предполагает внесение корректировок в постановление № 207 от 17 апреля 2025 года. В частности, уточняется, что ПИН присваивается не только гражданам Кыргызстана, но и иностранцам и лицам без гражданства.

Что изменится:

ПИН будет формироваться через Единую систему учета внешней миграции (ЕСУВМ).

Иностранцам больше не придется после въезда обращаться в ЦОН для получения ПИН.

Учет данных станет автоматическим и более точным — информация фиксируется при пересечении границы.

Снижается нагрузка на ЦОН, а также ускоряется миграционный учет.

По данным пояснительной записки, нововведение должно обеспечить «упорядочение въезда иностранных граждан», повысить точность и достоверность сведений, а также соответствовать требованиям цифровизации госуслуг.

Проект постановления не повлечет расходов из бюджета и не требует анализа регулятивного воздействия, поскольку не затрагивает предпринимательскую деятельность.