Принятие поправок в Закон «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан для целей обязательного государственного социального страхования» не позволит мужчинам получать женские ПИН, а женщинам — мужские. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий Нурсултан Кубанов на заседании Жогорку Кенеша.

Гражданкам Кыргызстана присваивается персональный идентификационный номер, начинающийся с цифры 1, гражданам — с цифры 2.

В действующем законе прописаны случаи, при которых гражданин может изменить присвоенный ему при рождении ПИН. Минцифры предлагает прописать в документе, что «порядок присвоения и изменения персонального идентификационного номера определяется кабинетом министров». Отмечается, что такие меры вводятся для более оперативного принятия решений по изменению ПИН.

Это предложение вызвало вопросы среди депутатов. Дастанбек Джумабеков задался вопросом, не позволят ли кабмину эти новые полномочия на свое усмотрение менять персональные идентификационные номера граждан.

«Если один гражданин КР захочет себя изменить? Есть в мире сейчас такие случаи, когда женщины становятся мужчинами, мужчины — женщинами. Де-факто они так делают, но если они захотят теперь юридически это оформить? Вы отдаете полномочия, если граждане будут обращаться в кабмин, он сможет своим постановлением менять им ПИН?» — поинтересовался он.

Нурсултан Кубанов заверил, что «мужчина не сможет стать женщиной, женщина — мужчиной».

Ранее при обсуждении данного законопроекта замдиректора ГУ «Кызмат» Эрнес Досалиев сообщал, что в республике мужчина стал женщиной и обратился с просьбой оперативно решить вопрос о его ПИН.