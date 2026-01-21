15:29
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

Минцифры: Мужчины не смогут получать женские ПИН, а женщины — мужские

Принятие поправок в Закон «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан для целей обязательного государственного социального страхования» не позволит мужчинам получать женские ПИН, а женщинам — мужские. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий Нурсултан Кубанов на заседании Жогорку Кенеша.

Гражданкам Кыргызстана присваивается персональный идентификационный номер, начинающийся с цифры 1, гражданам — с цифры 2.

В действующем законе прописаны случаи, при которых гражданин может изменить присвоенный ему при рождении ПИН. Минцифры предлагает прописать в документе, что «порядок присвоения и изменения персонального идентификационного номера определяется кабинетом министров». Отмечается, что такие меры вводятся для более оперативного принятия решений по изменению ПИН.

Это предложение вызвало вопросы среди депутатов. Дастанбек Джумабеков задался вопросом, не позволят ли кабмину эти новые полномочия на свое усмотрение менять персональные идентификационные номера граждан.

«Если один гражданин КР захочет себя изменить? Есть в мире сейчас такие случаи, когда женщины становятся мужчинами, мужчины — женщинами. Де-факто они так делают, но если они захотят теперь юридически это оформить? Вы отдаете полномочия, если граждане будут обращаться в кабмин, он сможет своим постановлением менять им ПИН?» — поинтересовался он.

Нурсултан Кубанов заверил, что «мужчина не сможет стать женщиной, женщина — мужчиной».

Ранее при обсуждении данного законопроекта замдиректора ГУ «Кызмат» Эрнес Досалиев сообщал, что в республике мужчина стал женщиной и обратился с просьбой оперативно решить вопрос о его ПИН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358737/
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
Дастан Бекешев: В списках избирателей числятся уже умершие люди
Эрнес Досалиев: Мужчина стал женщиной, и ему надо помочь оперативно получить ПИН
В кабмине пытаются устранить техошибки при присвоении ПИН в инфосистеме «ЗАГС»
Петербург поделился опытом цифровизации городского управления с Кыргызстаном
У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили учет населения
Правовое регулирование остается слабым звеном при внедрении ИИ в КР — Минцифры
Какие документы должны храниться после оцифровки в оригинале, решили в Минцифры
Для работы радиоэлектронных средств без помех Минцифры закупит ПО
Самозапрет на кредиты вступает в силу с 1 ноября: как это работает
Как будет работать национальная цифровая экосистема, рассказали специалисты
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
15:19
Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов
15:17
После скандала в Чуйском районе назначен новый аким
15:09
Кыргызстанский футболист Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в «Динамо-Минск»
14:40
Минцифры: Мужчины не смогут получать женские ПИН, а женщины — мужские
14:38
Производство товарной рыбы в Кыргызстане превысило 19,5 тысячи тонн в 2025 году