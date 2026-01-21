Дастан Бекешев: В списках избирателей числятся уже умершие люди

В Кыргызстане в списках избирателей числятся граждане, которых уже нет в живых. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.

По словам нардепа, об этом он узнал во время недавних парламентских выборов.

«Мне рассказали, что в списках избирателей есть те, кто уже умер. Я не поверил. Но мне показали документы, у одной гражданки умерла дочь, но в списке избирателей она до сих пор есть. Потом недавно обратилась еще одна избирательница по моему округу, ее муж умер, но все еще числится в списке избирателей. Она говорит, что писала в ЦОН, куда только ни обращалась, до сих пор не убирают. Почему такая проблема с синхронизацией баз данных?» — спросил Дастан Бекешев.

Это вопрос он озвучил в ходе обсуждения поправок в Закон «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан для целей обязательного государственного социального страхования».

Заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий Нурсултан Кубанов отметил, что в настоящее время около 100 тысяч человек испытывают сложности из-за двойного ПИН. «Помимо озвученной вами проблемы, существует еще ряд других вопросов, которые необходимо решить. Для этого мы предлагаем принять законопроект. Мы ваш вопрос рассмотрим и ответим», — сказал он.