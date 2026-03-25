Глава МИД обсудил с послом Великобритании инвестиции и сотрудничество

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел встречу с послом Великобритании Николасом Боулером. Стороны обсудили итоги февральского визита главы МИД КР в Лондон и договорились активизировать реализацию достигнутых соглашений.

По данным внешнеполитического ведомства, Кулубаев положительно оценил результаты визита и подчеркнул необходимость перехода от политических договоренностей к практическим шагам.

В ходе переговоров основное внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству и инвестициям. В частности, обсуждены перспективы привлечения британских технологий и капитала в горнодобывающую отрасль Кыргызстана.

Стороны также договорились расширить практику взаимных визитов на различных уровнях, включая обмен правительственными делегациями и организацию бизнес-миссий.

Отдельно обсуждено развитие межпарламентских связей — между Жогорку Кенешем и парламентом Великобритании. Рассмотрены предложения по обмену визитами парламентариев.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выразили заинтересованность в скорейшем установлении мира в регионе.

По итогам переговоров подтверждена готовность сторон поддерживать регулярные контакты для реализации достигнутых договоренностей.