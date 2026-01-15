С марта в Кыргызстане начнут «чистку» ТВ каналов за язык и контент

С марта 2026 года в Кыргызстане начнется проверка контента всех телеканалов. По ее итогам до конца года власти примут меры в отношении каналов, не соблюдающих требования законодательства. Об этом 15 января на заседании с представителями медиарынка сообщил замминистра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев.

Речь идет о выполнении нормы закона, согласно которой не менее 60 процентов телеэфира должно выходить на кыргызском языке и включать отечественный контент. По словам замминистра, ряд частных телеканалов продолжает зарабатывать на повторе программ и фильмов десятилетней давности, фактически не производя нового продукта.

В стране действует 42 телеканала, из них только два — НТРК и ЭЛТР — финансируются из госбюджета.

Пока меры в виде закрытия каналов применяться не будут, однако по итогам 2026 года решения в отношении нарушителей будут приняты.

Минкультуры предложило частным каналам закупать новый контент у «Кыргызфильма» и «Кыргызсериала». В их фонде — около 400 фильмов, более 40 анимационных проектов и сериалов. На заключение договоров телеканалам отведено до полутора месяцев. В противном случае контент будет передан государственным каналам.

Проверка качества и соответствия эфира новым требованиям стартует в марте.