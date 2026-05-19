В Ошской областной филармонии прошла премьера мюзикла «Чолпонум». Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, постановка посвящалась 80-летнему юбилею народного артиста Кыргызской Республики, дастанчи-композитора Жолболду Алибаева.

Режиссер мюзикла заслуженный артист Кыргызской Республики Назым Мендебаиров, автор либретто — Назира Рыскул кызы, главный дирижер — Ильяс Абдылдаев. Премьера прошла при полном аншлаге и была тепло принята зрителями.

Мюзикл «Чолпонум» — это лирико-драматическая постановка, воспевающая силу чистой любви, верности и собирательный образ идеальной кыргызской девушки. В основе сюжета и музыкального оформления лежат жизнь, творчество и знаменитые произведения композитора Жолболду Алибаева.

Мюзикл планируют показать в Бишкеке и других регионах Кыргызстана.