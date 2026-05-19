Согласно распоряжению председателя кабмина, Болот Чолпонбаев назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в ведомстве.

Министр строительства Нурдан Орунтаев представил своего заместителя коллективу.

Фото Минстроя. Болот Чолпонбаев

До назначения Болот Чолпонбаев возглавлял департамент жилищно-гражданского строительства. Свой трудовой путь в строительной сфере он начал в 2013 году с должности инженера.

Бывший первый заместитель министра Самат Джантелиев освобожден от должности согласно поданному заявлению.