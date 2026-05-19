Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Депутат Госдумы заявил, что экономика РФ «не выдержит длительной СВО»

Депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов

Депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что российская экономика «не выдержит длительного продолжения СВО», а потому войну необходимо завершить как можно скорее. Об этом он сказал в интервью изданию «Континент Сибирь».

По словам парламентария, около 40 процентов федерального бюджета России направляется на оборону и безопасность, что, по его мнению, сдерживает экономическое развитие и инвестиции.

«Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы», — сказал Ренат Сулейманов.

Он отметил, что принятие бюджета с сокращением военных расходов не является сложной задачей, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

Как отмечают российские СМИ, депутат ранее придерживался более жесткой позиции. В апреле 2022-го он заявлял, что с «киевским режимом нужно договариваться только на условиях капитуляции», а объявленную в том же году мобилизацию называл «суровой, тяжелой необходимостью для обеспечения победы».

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. С тех пор западные страны ввели против Москвы масштабные санкции, а расходы РФ на оборону значительно выросли.
