Депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что российская экономика «не выдержит длительного продолжения СВО», а потому войну необходимо завершить как можно скорее. Об этом он сказал в интервью изданию «Континент Сибирь».

По словам парламентария, около 40 процентов федерального бюджета России направляется на оборону и безопасность, что, по его мнению, сдерживает экономическое развитие и инвестиции.

«Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы», — сказал Ренат Сулейманов.

Он отметил, что принятие бюджета с сокращением военных расходов не является сложной задачей, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

Как отмечают российские СМИ, депутат ранее придерживался более жесткой позиции. В апреле 2022-го он заявлял, что с «киевским режимом нужно договариваться только на условиях капитуляции», а объявленную в том же году мобилизацию называл «суровой, тяжелой необходимостью для обеспечения победы».

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. С тех пор западные страны ввели против Москвы масштабные санкции, а расходы РФ на оборону значительно выросли.